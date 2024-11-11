Hortum Çekip Suyu Açtılar, Camiyi Su Bastı!

Şanlıurfa'da bir caminin kapısını kıran kişi ya da kişiler, içeriye hortum çekip musluğu açtı. Camiyi su bastı. Sabah namazına giden cemaat camiyi su bastığını görünce şok yaşadı. Camideki halıları toplayan cemaat, namazlarını geçici olarak başka yerde kılmaya başladı.

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Hortum Çekip Suyu Açtılar, Camiyi Su Bastı!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde sabah namazını kılmak için camiye giden vatandaşlar, kapının kırık olduğunu fark etti. İçeri giren cemaat, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı.

Hortum Çekip Suyu Açtılar, Camiyi Su Bastı! - Resim : 1

HORTUM ÇEKİP MUSLUĞU AÇMIŞLAR

İçlerinin göl haline geldiğini fark eden cemaat, dışardan içeriye hortum çekildiğini ve musluğun açılarak caminin su altında bırakıldığını gördü. Manzara karşısında şok olan cemaat, kasıtlı olarak caminin su altında bırakıldığını belirterek tepki gösterdi. Olay yerine giden güvenlik güçleri, camiyi su altında bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Camideki halıları toplayan cemaat, namazlarını geçici olarak başka yerde kılmaya başladı.

Hortum Çekip Suyu Açtılar, Camiyi Su Bastı! - Resim : 2

Kaynak: İHA

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