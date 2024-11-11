Dil Düşürme Yöntemiyle 700 Bin Liralık Hırsızlık

Samsun’un İlkadım ilçesinde, bir eve dil düşürme yöntemiyle girip 700 bin lira değerinde altın çalan ikisi kadın üç şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Dil Düşürme Yöntemiyle 700 Bin Liralık Hırsızlık

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’nde, dil düşürme yöntemiyle girdikleri evden 700 bin lira değerinde altın çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı B.Y. (26) ve P.A. (36) isimli kadınlar ile S.Ö.'nün (31) yaptığını tespit etti. İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları altınların bir kısmını Amasya'ya gidip kuyumcuda bozdurdukları öğrenildi. Yaklaşık 150 bin lira değerindeki 2 bilezik ise muhafaza altına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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