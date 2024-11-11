Müze Tadilatında Facia: Asansör İşçilerle Birlikte Devrildi

Aksaray'da Hacılar Harmanı Mahallesi Aksaray Müzesi'nde tadilat yapan işçiler M.Ö. ve V.C. inşaat malzemelerini portatif yük asansörüne yükledi. Kısa bir süre sonra hareket eden asansör, içinde işçilerle birlikte devrildi. Feci kaza sonucu 2 işçi yaralandı.

Müze yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzenine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 işçi, tedavi altına alınan yaralı işçilerin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA