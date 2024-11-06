Osman Gökçek'le Mansur Yavaş Arasında SMS Savaşı: Ebru Gündeş Konseri Ortalığı Karıştırdı

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankaralılara gönderdiği SMS’te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Ebru Gündeş’e 69 milyon TL ödendiğini iddia etti. Gökçek’in SMS hamlesine, ABB’den de karşı atak geldi. Belediyenin açıklamasında, Gökçek’in iddialarının tamamının yalan olduğu kaydedildi.

AKP’li Gökçek, Ankaralılara gönderdiği SMS’te, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, acil alım yöntemiyle Ebru Gündeş konserine 69 milyon Türk Lirası harcadı” suçlaması yapıldı.

ABB cephesinden Gökçek’in iddiasına yanıt gecikmezken, SMS’te şu ifadelere yer verildi:

“Değerli hemşehrimiz, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL harcandığını iddia etmiştir. Bu tamamen yalan ve iftiradır. Konser için 1 lira bile harcanmamıştır. Eski dönemdeki yolsuzluklar bu dönemde son bulmuştur.”

Belediyenin mesajında, Gökçek’in iddia ettiği gibi herhangi bir ödemenin yapılmadığı ve işlerin de henüz faturalandırılmadığı kaydedilerek, “Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla konu hakkında soruşturma başlatılmıştır. İnceleme tamamlanana kadar herhangi bir ödeme yapılmayacaktır” ifadelerine yer verildi.