Esir Takasında Dördüncü Tur: Hamas Duyurdu, İşte O İsimler

Hamas tarafından yapılan açıklamada esir takasının 5’inci turu kapsamında bugün serbest bırakacağı 5 İsrailli esirin isimlerini duyurdu.

SERBEST BIRAKILACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu belirtildi.

Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor. Gazze'deki 3 İsrailli esirin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor.

İSRAİL KİMLERİ SERBEST BIRACAK?

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan duyuruya göre, serbest bırakılacak Filistinlilerden 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılanlardan ve geri kalan 111 kişi ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulanlardan oluşacak.

Kaynak: DHA