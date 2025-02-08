Esir Takasında Dördüncü Tur: Hamas Duyurdu, İşte O İsimler

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 5’inci turu kapsamında serbest bırakması beklenen 3 İsrailli esirin isimlerini duyurdu. İsrail bu kapsamda 183 Filistinli esiri serbest bırakacak.

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Esir Takasında Dördüncü Tur: Hamas Duyurdu, İşte O İsimler

Hamas tarafından yapılan açıklamada esir takasının 5’inci turu kapsamında bugün serbest bırakacağı 5 İsrailli esirin isimlerini duyurdu.

SERBEST BIRAKILACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu belirtildi.

Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor. Gazze'deki 3 İsrailli esirin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor.

Esir Takasında Dördüncü Tur: Hamas Duyurdu, İşte O İsimler - Resim : 1

İSRAİL KİMLERİ SERBEST BIRACAK?

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan duyuruya göre, serbest bırakılacak Filistinlilerden 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılanlardan ve geri kalan 111 kişi ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulanlardan oluşacak.

Esir Takasında Dördüncü Tur: Hamas Duyurdu, İşte O İsimler - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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