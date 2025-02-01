Sevinç Gözyaşları: İsrail'in Serbest Bıraktığı 143 Filistinli Gazze'de

İsrail ve Hamas arasında verilen ateşkes ve esir takası anlaşmasında 4. tur bugün yapıldı. İsrail’in bugün esir takası çerçevesinde serbest bıraktığı 183 Filistinliden 143'ü, Gazze’ye geldi. Filistinliler Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'nde aileleri tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

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Sevinç Gözyaşları: İsrail'in Serbest Bıraktığı 143 Filistinli Gazze'de

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması çerçevesindeki 4. esir takası bugün gerçekleştirildi. Hamas 3 İsrailli esiri, İsrail ise 183 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Serbest bırakılan Filistinli mahkumlardan 143'ü, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Avrupa Gazze Hastanesi'ne getirildi. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne ait otobüslerle getirilen Filistinliler, aileleri tarafından tekbirler ve sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

17 YIL SONRA SERBEST BIRAKILDI

İsrail tarafından 17 yıl önce tutuklanan ve serbest bırakılan mahkum Nasr Muammer, "Filistin halkına minnettarlığımızı ifade etmek için hiçbir teşekkür sözü yeterli değil. İsrailliler yenilmez bir orduya sahip olduklarını söylerlerdi ama yenilmez olan Filistin halkıdır" dedi.

Muammer'in annesi Samih Al-Lahham ise, "Umarım tüm mahkumlar serbest bırakılır. Duygularımı tarif edemem, kendimi son derece mutlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail tarafından 18 yıl önce tutuklanan Nahed Hamid ise, "İsrail ordusunu yenen Filistin halkını ve Gazze halkını selamlıyorum. Mahkumların çektiği acılar çok büyük. Bu konuda ne kadar konuşursam konuşayım, İsrail'in mahkumlara yönelik saldırılarının boyutunu açıklayamayacağım" diye konuştu.
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'tan bugüne kadar 4 grup halinde toplam 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir ile 583 Filistinli mahkum serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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