Gazze Şeridi'ndeki Okulların Yüzde 85'i Yok Oldu

İsrail'in 15 aydan uzun süren saldırıları sebebiyle Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 85'inin hizmet dışı kaldığı öğrenildi.

Gazze Şeridi'ndeki Okulların Yüzde 85'i Yok Oldu

Gazze Şeridi'ndeki Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Ahmed en-Neccar, İsrail katliamlarının Gazze'de benzeri görülmemiş bir eğitim felaketine yol açtığını ifade etti. İsrail saldırıları nedeniyle eğitimin 2 yıl aksadığını, okulların yüzde 85'inin hizmet dışı kaldığını ve yükseköğretimin de ağır yara aldığını anlatan Neccar, İsrail güçlerinin saldırılarında yaklaşık 1200 üniversite öğrencisini ve 150 akademisyeni yaşamını yitirdiğini, 140 üniversite binasının da zarar gördüğünü kaydetti.

Gazze'de eğitim kurumlarının kasıtlı olarak tahrip edilmesinin, eğitim sürecinin yeniden canlandırılmasını zorlaştırdığını vurgulayan Neccar, "hızlı çözümler bulmak için yerel ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon halinde çalışarak acil müdahale planı" geliştirildiğini dile getirdi.

'SUÇLARI BELGELEME' ÇAĞRISI

Söz konusu planın, "2023 / 2024 eğitim - öğretim yılının tamamlanarak, 2024- 2025 yılının ise istisnai mekanizmalarla başlatılması ve lise öğrencilerine özel oturum yapılması" şeklinde olacağını aktaran Neccar, insan hakları örgütlerine İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki öğrencilere ve eğitim kurumlarına yönelik suçlarını belgeleme çağrısı yaptı.

Neccar, ayrıca uluslararası topluma, okulların ve eğitim kurumlarının yeniden inşası ve eğitimin bir an önce yeniden başlaması için acil destek çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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