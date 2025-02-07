İsrail'den Trump'ın 'Cesur Planı'na Övgü! 'Filistinlilere Göç Özgürlüğü Vereceğiz'

ABD Başkanı Trump’ın ABD'nin Gazze’yi devralıp yeniden inşa etmesi teklifine İsrail Savunma Bakanı Katz'dan destek geldi. İsrail ordusuna Gazze'deki Filistinlilere “ayrılma özgürlüğü” tanımak için plan hazırlamaları talimatını verdiğini söyleyen Katz, Trump'ı da "cesur planı" için tebrik etti.

İsrail'den Trump'ın 'Cesur Planı'na Övgü! 'Filistinlilere Göç Özgürlüğü Vereceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD'nin Gazze’yi devralıp yeniden inşa etmesi teklifinin ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna Gazze'deki Filistinlilere “ayrılma özgürlüğü” tanımak için planlar hazırlamaları talimatını verdiğini duyurdu.

Katz, Gazzelilerin Hamas ile yürütülen savaşı eleştiren ülkelere “göç edebileceğini” ve bu ülkelerin Gazzelilere kendi ülkelerinde yerleşmeleri için izin vermekle “yükümlü” olacaklarını söyledi.

İsrail'den Trump'ın 'Cesur Planı'na Övgü! 'Filistinlilere Göç Özgürlüğü Vereceğiz' - Resim : 1

'GÖÇ ETME ÖZGÜRLÜĞÜ'

Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Başkan Trump’ın cesur planını memnuniyetle karşılıyorum, Gazze halkının dünyanın her yerinde olduğu gibi ayrılma ve göç etme özgürlüğüne sahip olması gerekir" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar da benzer bir açıklama yaparak bölgeyi terk etmek isteyen Filistinlilere “ayrılma özgürlüğü” tanınacağını söyledi.

İsrail'den Trump'ın 'Cesur Planı'na Övgü! 'Filistinlilere Göç Özgürlüğü Vereceğiz' - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, dün kendi sosyal medya platformu Truth Social’da, İsrail’in çatışmalar sona erdiğinde Gazze’yi devretmesini beklediği paylaşımını yapmıştı. Gazze’deki neredeyse 2 milyon Filistinliyi başka bölgelere yerleştirme teklifinde bulunan Trump, uluslararası alanda tepkiyle karşılandı.

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Kaynak: ANKA

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