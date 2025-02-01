Ateşkesin Ardından Esir Takasında 4. Tur: 3 İsrailliye Karşılık 183 Filistinli...
İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının dördüncü turu yapılıyor. Dördüncü tur kapsamında 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli mahkum serbest bırakılacak.
İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması tüm dünyada sevinçle karşılanırken, esir takasının dördüncü turu bugün yapılıyor.
İsrailli 3 esirin Kızılhaç’a teslimine başlandı. Gazze'deki İsrailli sivil erkek esirlerden Ofer Calderon ve Yarden Bibas, Han Yunus'ta Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının dördüncü turu kapsamında 1 Şubat Cumartesi günü serbest bırakılacak 183 Filistinlinin isimlerini yayımlamıştı.
ESİR TAKASINDA NELER OLDU?
İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.
Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.
Esir takasının ilk 3 turunda toplam 400 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşurken Gazze'deki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.
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Kaynak: AA