Ateşkesin Ardından Esir Takasında 4. Tur: 3 İsrailliye Karşılık 183 Filistinli...

İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının dördüncü turu yapılıyor. Dördüncü tur kapsamında 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli mahkum serbest bırakılacak.

Son Güncelleme:

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması tüm dünyada sevinçle karşılanırken, esir takasının dördüncü turu bugün yapılıyor.

İsrailli 3 esirin Kızılhaç’a teslimine başlandı. Gazze'deki İsrailli sivil erkek esirlerden Ofer Calderon ve Yarden Bibas, Han Yunus'ta Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının dördüncü turu kapsamında 1 Şubat Cumartesi günü serbest bırakılacak 183 Filistinlinin isimlerini yayımlamıştı.

Ateşkesin Ardından Esir Takasında 4. Tur: 3 İsrailliye Karşılık 183 Filistinli... - Resim : 1

ESİR TAKASINDA NELER OLDU?

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Esir takasının ilk 3 turunda toplam 400 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşurken Gazze'deki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail
Son Güncelleme:
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
Trump Haklı Çıktı! Beyaz Saray, Kovid-19'un Laboratuvardan Sızdığını Doğruladı Trump Haklı Çıktı! Flaş 'Kovid-19' Açıklaması
ABD'de Bir Uçak Kazası Daha! Radarda Kayboldu... ABD'de Bir Uçak Kazası Daha!
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
ÇOK OKUNANLAR
Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor
Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor
Bakanlık Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Herkese Gıda Yardımı Yapılacak Bakanlık Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Herkese Gıda Yardımı Yapılacak
İstanbul'un En Tehlikeli İlçeleri Belli Oldu: Bu İlçelerde Yaşanmaz İstanbul'un En Tehlikeli İlçeleri Belli Oldu: Bu İlçelerde Yaşanmaz
Pişmiş Artan Yemekleri Buzdolabına Koyanlar Yandı: Uzmanlar Açıkladı, Zehir Saçıyor Pişmiş Artan Yemekleri Buzdolabına Koyanlar Yandı: Uzmanlar Açıkladı, Zehir Saçıyor