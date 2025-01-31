Trump Haklı Çıktı! Beyaz Saray, Kovid-19'un Laboratuvardan Sızdığını Doğruladı

ABD dış istihbarat servisi CIA, cumartesi günü yayınladığı bir değerlendirmede, Koronavirüs salgınına neden olan 'SARS-Cov-2' virüsünün büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan sızdığını belirtmişti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt bugün yaptığı açıklamada Kovid-19'un Çin'deki bir laboratuvardan kaynaklanan sızıntıdan kaynaklandığını doğruladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19'un Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin geçmiş açıklamalarına değinen Karoline Leavitt şöyle konuştu:

TRUMP HAKLI ÇIKTI

"Birkaç yıl önce Trump'ın Amerikan halkına Kovid-19 hakkında bilgi vermek için kürsüye çıktığında, Covid'in Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan gelmiş olabileceğini öne sürmüştü. Bu odadaki birçok üye onunla bu konuda alay etti, komplo teorileri ürettiğini söyledi. Ancak üretmiyordu... Bu artık doğrulanabilir bir gerçek. Ortaya çıkması yıllar aldı, yine haklıydı."

NE OLMUŞTU?

2016-2020 yıllarında ilk başkanlık döneminin sonunda Kovid-19'a ilişkin açıklamalar yapan Trump, virüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığını ve Çin'in gerekli tedbirleri zamanında almadığı için tüm dünyaya yayıldığını savunmuştu. Çin ise bu iddiaları reddetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi