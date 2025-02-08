Gazze'de Can Kaybı 48 Bini Aştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarında hayatın kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak açıklanan verilere göre, toplam can kaybı 48 bin 181 oldu.

Gazze'de Can Kaybı 48 Bini Aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 48 saatte gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybetmesi, yıkılan binaların enkazında 22 kişinin cansız bedenine ulaşılması ve kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 572 kişinin daha yaşamını yitirdiğinin belirlenmesiyle toplam can kaybı 48 bin 181'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısı sonucu son 48 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Yıkılan binaların enkazında yürütülen çalışmalarda ise 22 Filistinlinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Ayrıca ihbar ve kayıp şahıslar dosyasını takip eden adalet komisyonu tarafından öldüklerine dair işlemleri tamamlanan ve onaylanan 572 kişinin de toplam ölü sayısına eklendiği aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 181'e, yaralı sayısının ise 111 bin 638'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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