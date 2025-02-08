ABD'de Dev Gemide Salgın Alarmı! Hızla Yayıldı

ABD'de dev kruvaziyerde yolcular arasında yayılan salgın nedeniyle alarm durumuna geçildi. Gemide meydana gelen mide-bağırsak hastalığı salgını nedeniyle yaklaşık 100 kişinin rahatsızlandığı bildirildi.

ABD'de Dev Gemide Salgın Alarmı! Hızla Yayıldı

ABD’de bir kruvaziyerde, yolcular arasında mide ve bağırsak rahatsızlıklarıyla nedeniyle yaklaşık 100 kişi hastalanması sonucu salgın alarmı verildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), olayla ilgili inceleme başlattı.

CDC verilerine göre, Royal Caribbean gemisinde meydana gelen mide-bağırsak hastalığı salgını nedeniyle yaklaşık 100 kişi hastalandı. Yolcular, mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetlerle tıbbi yardım talep etti. CDC, salgının, norovirüs gibi bulaşıcı bir virüsten kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor. CruiseMapper'a göre, gemi 1 Şubat'ta Florida'nın Tampa kentinden yola çıkarak Meksika, Honduras ve Belize'de mola vereceği yedi günlük bir yolculuğa çıktı.

Royal Caribbean yetkilileri, salgının yayılmasını engellemek için gemide temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerini artırdıklarını belirtti. Yolculara el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

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Kaynak: DHA

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