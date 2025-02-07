Yeni Ölümcül Salgın İçin Alarm Verildi: Hastaneler Doldu Taştı! Çok Hızlı Bulaşıyor

NOROVİRÜS SALGININDAN KORUNMANIN YOLLAR NELER?

Bu salgından korunabilmek için kişisel temizliğe dikkat etmek gerekiyor. Norovirüs, alkol bazlı dezenfektanlara karşı dirençlidir. Bu nedenle, ellerinizi sabunla yıkamak en etkili yöntemdir. Ellerinizi sık sık sabunla yıkayın, özellikle tuvalet sonrası ve yemeklerden önce. Norovirüs bulaşıcı olduğu için, hasta kişilerle temas etmekten kaçının. İshal, kusma gibi belirtileriniz varsa mutlaka doktorunuza başvurun. Hastalandığınızda evde kalın ve diğer insanlarla temasınızı sınırlandırın.