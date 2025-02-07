Yeni Ölümcül Salgın İçin Alarm Verildi: Hastaneler Doldu Taştı! Çok Hızlı Bulaşıyor
İngiltere, son yılların en büyük norovirüs salgını nedeniyle ülke genelinde alarm verdi. Çok hızlı bulaşan bu virüste, vaka sayılarının beklenenden çok daha yüksek olduğu belirtildi. Hastanelerdeki hasta sayısı kısa sürede rekor seviyelere ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Norovirüs salgını İngiltere'yi kasıp kavuruyor. Son yıllarda görülen en büyük salgınlardan biri olarak nitelendirilen norovirüs, hastanelerdeki hasta sayısını rekor seviyelere taşıdı. Uzmanlar, durumun ciddiyetini vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) açıkladığı verilere göre, sadece geçen hafta hastanelerde günlük ortalama 961 hasta tedavi altına alındı. Bu rakam, bir önceki haftaya göre yüzde 7, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 69 artış gösterdi.
ÖLÜMCÜL SALGIN ALARMI
Norovirüs, şiddetli ishal ve kusmaya neden olan oldukça bulaşıcı bir virüstür. Tedavi edilmediğinde susuzluğa, böbrek yetmezliğine hatta ölüme bile yol açabilir. Özellikle kalabalık ortamlarda ve sağlık kuruluşlarında hızla yayılıyor. Hastaneler, norovirüs vakalarındaki artış nedeniyle büyük bir baskı altında. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunuyor.
NOROVİRÜS SALGINININ BELİRTİLERİ NELER?
Norovirüs salgınının başlıca belirtileri şiddetli ishal, kusma olarak görülüyor. Tedavi edilmediğinde susuzluğa, böbrek yetmezliğine hatta ölüme bile yol açıyor. Virüs, belirtiler kaybolduktan sonra bile bulaşıcılığını sürdürebiliyor. Norovirüsün hızla yayıldığını vurgulayan uzmanlar, enfekte kişilerin özellikle yaşlı ve savunmasız bireylerden uzak durması gerektiğini belirtiyor.
NOROVİRÜS SALGININDAN KORUNMANIN YOLLAR NELER?
Bu salgından korunabilmek için kişisel temizliğe dikkat etmek gerekiyor. Norovirüs, alkol bazlı dezenfektanlara karşı dirençlidir. Bu nedenle, ellerinizi sabunla yıkamak en etkili yöntemdir. Ellerinizi sık sık sabunla yıkayın, özellikle tuvalet sonrası ve yemeklerden önce. Norovirüs bulaşıcı olduğu için, hasta kişilerle temas etmekten kaçının. İshal, kusma gibi belirtileriniz varsa mutlaka doktorunuza başvurun. Hastalandığınızda evde kalın ve diğer insanlarla temasınızı sınırlandırın.