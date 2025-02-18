Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde Nefesler Tutuldu: Yapay Zeka Kazananı Açıkladı

Muhtemel Skor Tahmini:

Yapay zekaya göre maçın en olası skorları 2-1 Galatasaray galibiyeti veya 1-1 beraberlik olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe’nin de gol bulabileceği ancak Galatasaray’ın ev sahibi avantajıyla bir adım önde olduğu belirtiliyor.