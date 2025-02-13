Kanarya Tur Kapısını Araladı! Fenerbahçe, Anderlecht'i Ezip Geçti

Avrupa Ligi'nde play-off macerasına başlayan Fenerbahçe, evinde Belçika ekibi Anderlecht'i ağırladı. Sarı lacivertliler, Anderlecht mücadelesiyle Belçika ekiplerine karşı 7. galibiyetine kazandı.

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Kanarya Tur Kapısını Araladı! Fenerbahçe, Anderlecht'i Ezip Geçti

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşı karşıya geldiği Belçika temsilcisi Anderlecht'i Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Dusan Tadic'in golüyle öne geçti. Golün ardından geri çekilen sarı-lacivertliler, kalesinde pozisyon vermezken, topun kontrolünü ise rakibine bıraktı. Hücumda çoğalmakta zorlanan Fenerbahçe, 42. dakikada ani gelişen atakta Edin Dzeko'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili giren Fenerbahçe, 57. dakikada Youssef En-Nesyri ile skoru 3-0 yaptı. Golün ardından 59. dakikada Yusuf Akçiçek ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Mücadelenin rövanşı, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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