Kısa Kulvar Sürat Pateni Heyecanı Kocaeli'nde Başladı

Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası heyecanı Kocaeli'de başladı. Organizasyonda dereceye giren sporculara madalya verilecek.

Kısa Kulvar Sürat Pateni Heyecanı Kocaeli'nde Başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nca düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası 3. ve 4. yarışları, Kocaeli'de start aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar, erkekler, gençler C, D, E, F ve G kategorilerinde 7 şehirden 175 sporcu mücadele ediyor.

Kadınlar, erkekler, gençler C ve D kategorilerinde müsabakaların gerçekleştirildiği 3. yarışlar, yarın sona erecek. 15-16 Şubat'ta ise gençler E, F ve G kategorilerinin yer aldığı 4. yarışlar yapılacak.

Kaynak: AA

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