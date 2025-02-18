Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 'Hakem' Bilmecesi: Türk mü Yabancı mı Olacak?

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği dev derbi öncesinde yabancı hakem tartışmaları devam ederken, belirsizlik sürüyor. Son olarak TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun davetine Galatasary Başkanı Dursun Özbek katılmayacağını belirtmişti. Fenerbahçe'den ise açıklama gelmemişti.

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Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 'Hakem' Bilmecesi: Türk mü Yabancı mı Olacak?

Süper Lig’in 25’inci haftasında lider Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği dev derbi öncesi nefesler tutuldu. Ancak karşılaşmanın öncesinde yabancı hakem tartışmaları bitmek bilmedi. Fenerbahçe tarafının yabancı hakemin görev yapmasını istediği bildirilirken, Galatasaray’ın ise bu konuya yanaşmadığı öne sürüldü.

Kulüp başkanları TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Riva’ya davet edilirken, bu davet Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarafından reddedildi. Fenerbahçe tarafından ise henüz bir yanıt gelmedi. Görüşmede, yabancı hakem konusunun da gündeme gelmesi bekleniyordu.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 'Hakem' Bilmecesi: Türk mü Yabancı mı Olacak? - Resim : 1

FEDERASYON TÜRK HAKEMDEN YANA

Derbi için hakem Halil Umut Meler’in adı ön plana çıkarken, Atilla Karaoğlan, Mehmet Türkmen ve Ali Şansalan gibi isimlerin de yakın takibe alındığı kaydedildi. TFF yönetiminin de derbide Türk hakemin görev yapması gerektiğini düşündüğü bildirildi.

YABANCI HAKEM OLURSA KİM GELECEK?

Yabancı hakemin tercih edilmesi durumunda ise, TFF’nin bazı ülke federasyonlarına derbi için hakem isteyebileceklerini bildirdiği iddia edildi. Hollanda, Fransa, Romanya, Belçika ve Slovenya ile temas kurulduğu belirtildi.

Basına yansıyan bazı isimler arasında Fransa'dan Clement Turpin, Romanya'dan Istvan Kovacs ve Slovenya'dan Slavko Vincic bulunuyor.

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Kaynak: DHA

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