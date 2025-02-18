Koke'dan Atletico'ya Kötü Haber

İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Koke'nin sahalardan bir süre uzak kalacağı duyuruldu.

Koke'dan Atletico'ya Kötü Haber

İspanya’nın La Liga ekiplerinden Atletico Madrid sakatlık şokuyla sarsıldı. Takımın yıldız orta sahası Koke’nin sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 24. haftasında Celta Vigo'ya karşı oynanan maçta sakatlanan Koke'nin sağ bacağında kas yaralanması tespit edildiğine dikkat çekildi.

Koke’nin sahalara dönüş tarihi ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Atletico Madrid
Galatasaray'dan TFF'nin Davetine Flaş Yanıt Galatasaray'dan TFF'nin Davetine Flaş Yanıt
Galatasaray İtalyan Rakiple Karşı Karşıya Geliyor Galatasaray İtalyan Rakiple Karşı Karşıya
Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Kalp Krizi Geçiren Özcan Deniz'in Eşinden Zehir Zemberek Sözler Eşinden Zehir Zemberek Sözler
Özgür Özel CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı Özgür Özel CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı
Yılmaz Güney'in Hayatı Film Oluyor: 'Çirkin Kral'ı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu Yılmaz Güney'e Hayat Verecek İsim Belli Oldu
AKP'li Şamil Tayyar'dan Gündem Olacak İddia: İmamoğlu'na Operasyon Sinyali AKP'li Şamil Tayyar'dan Gündem Olacak İddia: İmamoğlu'na Operasyon Sinyali
Özgür Özel’in Masasındaki Son Ankette Çarpıcı Sonuç! Üçlü Yarış Tüm Dengeleri Değiştirecek Özgür Özel’in Masasındaki Son Ankette Çarpıcı Sonuç! Üçlü Yarış Tüm Dengeleri Değiştirecek