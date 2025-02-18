Koke'dan Atletico'ya Kötü Haber
İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Koke'nin sahalardan bir süre uzak kalacağı duyuruldu.
İspanya’nın La Liga ekiplerinden Atletico Madrid sakatlık şokuyla sarsıldı. Takımın yıldız orta sahası Koke’nin sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 24. haftasında Celta Vigo'ya karşı oynanan maçta sakatlanan Koke'nin sağ bacağında kas yaralanması tespit edildiğine dikkat çekildi.
Koke’nin sahalara dönüş tarihi ise henüz bilinmiyor.
Kaynak: AA