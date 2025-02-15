Ali Koç'tan Flaş ' Derbide Yabancı Hakem' Açıklaması

Türkiye futbolunda hakem tartışmaları bitmek tükenmek bilmezken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nın ardından ‘yabancı orta hakem’ konusunda açıklamalarda bulundu.

Koç, Galatasaray derbisinde yabancı orta hakemin görev yapması gerektiğini söyledi. Koç, Galatasaray'ın yabancı hakeme karşı olduğu iddialarına ilişkin konuşurken, "Böyle bir durum varsa riyakarlık olarak görürüm. Demek ki açıklamalarında samimi değiller. Türkiye'nin, Türk futbolunun huzuru için, özellikle bu maç özelinde Türk hakemlerini de korumak adına, dünya çapında akla ilk gelen hakemlerinden birini federasyon getirirse tartışmalar son bulur ya da minimum tartışma olur. Şampiyonluğun kaderini etkileyen bir maç olduğu için kulüplerin talebi olmadan federasyonun yabancı hakemi getirmesi gerekir. Bizim talebimiz açık ve net” diye konuştu.

Kaynak: AA