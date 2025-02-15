Tenis Dünyası Şokta: Dünya 1 Numarası Sinner'e 3 Ay Men Cezası

Teniste son dönemin yükselen yıldızı Jannik Sinner doping yaptığı gerekçesiyle 3 ay kortlardan men edildi.

Geçen yıl pozitif çıkan doping testi Jannik Sinner’in başını yaktı. Yıldız tenisçi Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) ile vardığı anlaşmanın ardından tenisten 3 ay men cezası aldı.

WADA'nın açıklamasında, Sinner’in geçen yıl yasaklı bir madde olan clostebol kullanımıyla ilgili pozitif test vermesine yol açan anti-doping kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle üç aylık ceza süresini kabul ettiği bildirildi. Sinner böylece 9 Şubat’tan 4 Mayıs’a kadar cezalı duruma düşmüş oldu.

Tek erkekler bir numarası olan İtalyan raket geçen ay Avustralya Açık’ı kazanmıştı.

Kaynak: AA