Fenerbahçe'nin Borcu Belli Oldu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün toplam borcu açıklandı. Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, kulübün borcunun 18 milyar 600 milyon TL olduğunu duyurdu..

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Fenerbahçe'nin Borcu Belli Oldu

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Şubat ayı Olağan Toplantısı'nda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Haziran 2024 - 30 Kasım 2024 dönemin ilişkin mali tablolarla hakkında açıklamalarda bulundu.

TOPLAM VARLIK 17 MİLYAR 681 MİLYON TL

Dönem Varlıklar 4 milyar 386 milyon TL, Duran Varlıklar 13 milyar 295 milyon TL olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 17 milyar 681 milyon TL olduğunu ifade eden Vodina, bu dönemde giderlerin 6 milyar 349 milyon TL, gelirlerin de 6 milyar 469 TL olduğunu belirtti.

Vodina, dönem karının ise 562 milyon lira olduğunu belirtti.

TOPLAM BORÇ 18 MİLYAR 600 MİLYON TL

Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 11 milyar 98 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 7 milyar 502 milyon TL olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcunun da 18 milyar 600 milyon TL olduğunu bildirdi.

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Kaynak: DHA

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