Alvaro Morata'dan Galatasaray'a Kötü Haber

Galatasaray'ın yeni transferi Morata'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun AZ Alkmaar karşılaşmasında sakatlandığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.

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Alvaro Morata'dan Galatasaray'a Kötü Haber

Süper Lig ekibi Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alvaro Morata’dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun zorlanma ve kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Morata’nın tedavisine başlandığı kaydedildi.

Galatasaray’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağı merak konusu oldu.

Kaynak: İHA

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