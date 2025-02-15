Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Fenerbahçe’de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğu ve Divan Kurulu üyeleri katılıyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mosturoğlu, Federasyon’un yapısındaki sorunların giderilemediğini ve kronik sorunların adil oyun düzenini bozduğunu vurguladığı açıklamasında, “Bana göre sorun kişilerde değil, zaman içerisinde bozulan kurumsal yapısındadır. İsmi spor kamuoyunda olumsuz bir şekilde tartışılan kişiler de bozulmuş bu yapının sonucu olarak geçmiş Türkiye Futbol Federasyonu yönetimlerinde bulunabilmişlerdir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun bugünkü kurumsal yapısında reform boyutlarda esaslı bir değişim olmadığı sürece sadece futbolu yöneten ya da yönetmiş kişilerin isimlerinin değişmesi Türk futbolundaki kronik sorunların çözümünü sağlayamayacaktır” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA İLE ATAMALAR...

Hakem atamalarındaki sorunlara da değinen Mosturoğlu, “Yapay zeka ile atama sistemi sadece atamaları yapanları kurtarmaya, bugünkü adil olmayan düzeni sürdürmeye yarayacaktır. Bu ve benzeri sorunları çözümü için Türk futbolunun yeniden yapılandırılması kaçınılmazdır” diye konuştu.

Kaynak: İHA