Dev Derbide Gergin Anlar! Fenerbahçe Beko-Galatasaray Maçında Ortalık Karıştı

Basketbol ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko-Galatasaray karşılaşmasında ortalık savaş alanına döndü. Sahaya atılan yabancı maddeler ve küfürlü tezahüratlar sonrası hakemler oyunu durdurdu. Fenerbahçeli taraftarların salondan çıkarılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti.

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Dev Derbide Gergin Anlar! Fenerbahçe Beko-Galatasaray Maçında Ortalık Karıştı

ING Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Beko, maçı başından itibaren domine etti ve ilk çeyreği 22-16, devreyi ise 42-35 önde tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak son periyoda 64-46’lık bir avantajla girdi.

Ancak, son çeyreğin ikinci dakikasında tribünlerden sahaya yabancı maddeler atılmaya başlandı. Bunun üzerine hakemler, derbide üçüncü uyarıyı yaparak, oyunu durdurdu. Anonsun ardından hakemler ve Galatasaraylı basketbolcular soyunma odasına gitti.

Fenerbahçeli taraftarların salondan çıkarılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Basketbol
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