Kadın Basketbolunda Dünya Sıralaması Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Kadın basketbolunda dünya sıralaması listesi güncellendi. FIBA'nın yayımladığı listeye göre Türkiye 17. sırada yer aldı.

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Kadın Basketbolunda Dünya Sıralaması Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

FIBA, dünya kadın basketbol dünya sıralamasını açıkladı. A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın yeri değişmedi.

Listenin ilk sırasında 888 puanla ABD yer aldı. Onu, Avustralya 716,2 puanla ikici, 715,5 puanla ise Fransa takip etti.

Türkiye ise 338,6 puanla listenin 17. sırasında yer aldı.

Kaynak: AA

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