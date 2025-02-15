Ali Koç İlk Kez Resmi Olarak Açıkladı: 'Malum Kulüp İnkar Etmesin' Diyerek Galatasaray'a Yüklendi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında sık sık Galatasaray’a göndermede bulunan Koç, Al-Nassr’dan transfer ettikleri Talisca ile ilgili de çarpıcı iddialarda bulundu.

Ara transfer döneminde takımı önemli ölçüde kuvvetlendiren Fenerbahçe, hücum hattına önemli bir katkı olarak eklenen Talisca için ezeli rakip Galatasaray’ın da devreye girdiğini öne sürdü. Ali Koç açıklamalarında, sarı-kırmızılıların Talisca için 2 milyon Euro daha fazla öneride bulunduğu söyledi.

Koç konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Talisca için 2 milyon fazla vererek devreye girdi. Ancak hem Talisca hem de menajeri verdikleri sözü tuttular. Etmedim demesinler bir sürü şeyi inkar ettikleri gibi, hem Talisca hem menajeri sözlerinde durdular, uzun süre beklemelerine rağmen, 93. dakikada rakibimizin sürece dahil olup çok daha yüksek teklifler vermesine rağmen itibar etti. Hem ona hem menajerine dik duruşları için teşekkür ediyorum.”

'MERTENS O ZAMAN SENEYE BİZDE'

Öte yandan Ali Koç, Adana Demirspor’un sahadan çekildiği karşılaşma için de Mertens için ağır konuştu. Koç, "Sahtekâr, hırsız futbolcuları konuşulacağına iş Fenerbahçe-Galatasaray işine döndü. Yok efendim, biz kurgulamışız. Kamuoyu ne yazık ki uyanık değil” dedi.

Koç sözlerinin devamında, “Bunu biz mi yaptık? O zaman yazın; Mertens önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de. Bu kurgunu gerçek olması için planın en önemli öznesi Mertens değil mi? O sahtekârlığı yapıp penaltı alanda?

Dolayısı ile Mertens de kurgunun içinde ve seneye bizde(!)" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi