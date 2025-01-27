Fenerbahçe Talisca Transferini Resmen Açıkladı!

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı resmen açıkladı. Yıldız oyuncunun İstanbul'a davet edildiği bildirildi.

Fenerbahçe Talisca Transferini Resmen Açıkladı!

Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertli kulüp yıldız oyuncunun transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe Talisca Transferini Resmen Açıkladı! - Resim : 1

Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer Bilgilendirme Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü" denildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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