Sakarya'da Yalnız Yaşayan Kadın Ölü Bulundu

Sakarya'da 82 yaşındaki yalnız yaşayan kadın, komşusu tarafından evinde ölü bulundu. Kadının ölüm nedeni otopsiden sonra kesinleşecek.

Sakarya'da Yalnız Yaşayan Kadın Ölü Bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesi 2009. Sokak üzerindeki evinde yalnız yaşayan Emine Y. (82), komşusu tarafından odada hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emine Y.'nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Elazığ'da Sır Ölümler! Bir Evden 5 Cansız Beden Çıktı...Elazığ'da Sır Ölümler! Bir Evden 5 Cansız Beden Çıktı...Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Sakarya
Antalya'da 9 Katlı Otel İnşaatında Yangın: İşçiler Mahsur Kaldı Otel İnşaatında Yangın! İşçiler Mahsur Kaldı
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Yolda Buldu Kedi Diyerek Sahiplendi: Büyüyünce Bambaşka Hayvan Oldu, Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi Yolda Buldu Kedi Diyerek Aldı: Büyüyünce Bambaşka Hayvan Oldu, Görenler Şaşkınlığını Gizleyeme
45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor 45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki İçin Çağrı! Rekor Seviyeye Yükseldi: Trafikteki Her 4 Otomobilden 1’i… Araç Sahipleri ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki Bekliyordu
SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Hayırlı Olsun' Dedi: Emekliye İntibak Zammı Geliyor SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Hayırlı Olsun' Dedi: Emekliye İntibak Zammı Geliyor
İstanbul’da Yaşayanlar Havalara Uçacak! Metro İstanbul, İSKİ, İSMEK Duyurdu: 7’den 70’e Ücretsiz Oldu İstanbul’da Yaşayanlar Dikkat! Metro İstanbul, İSKİ, İSMEK Duyurdu: 7’den 70’e Ücretsiz Oldu
SSK ve Bağkur Emeklilerine 50-30-20 Altın Kuralı: Borcu Olanlar Dikkat SSK ve Bağkur Emeklilerine 50-30-20 Altın Kuralı: Borcu Olanlar Dikkat
Meclis'te Onaylandı: Emekli Maaşına Ek 10 Bin TL Yatacak Meclis'te Onaylandı: Emekli Maaşına Ek 10 Bin TL Yatacak