Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonrası başlayan soruşturma devam ediyor.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu T.S. (34) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada 166 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 266 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili T.S. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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