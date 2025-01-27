Antalya'da 9 Katlı Otel İnşaatında Yangın: Alevlerin Arasında Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın çıktı. Yangında alevlerin arasında mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı.

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Antalya'da 9 Katlı Otel İnşaatında Yangın: Alevlerin Arasında Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 9 katlı bir otel inşaatında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin de binada bulunduğu yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yaptı.

Antalya'da 9 Katlı Otel İnşaatında Yangın: Alevlerin Arasında Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı.

Antalya'da 9 Katlı Otel İnşaatında Yangın: Alevlerin Arasında Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı - Resim : 2

İtfaiyenin kurtarma ve söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Antalya'da 9 Katlı Otel İnşaatında Yangın: Alevlerin Arasında Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı - Resim : 3

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangında mahsur kalan 4 işçinin kurtarıldığını açıkladı.

Antalya'da 9 Katlı Otel İnşaatında Yangın: Alevlerin Arasında Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı - Resim : 4

Kaynak: DHA

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