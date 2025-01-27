Antalya'da 9 Katlı Otel İnşaatında Yangın: Alevlerin Arasında Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı
Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın çıktı. Yangında alevlerin arasında mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 9 katlı bir otel inşaatında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin de binada bulunduğu yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yaptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı.
İtfaiyenin kurtarma ve söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangında mahsur kalan 4 işçinin kurtarıldığını açıkladı.
Kaynak: DHA
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