İstanbul Hava Trafiğinde Sıcak Saatler! Pilotlar Ne Olduğunu Anlamadı, Uçaklar 2 Gündür İkaz Veriyor

İstanbul Hava Sahası’nda son iki gündür pilotların radarlarında belirlenen tanımlanamayan bir hareketlilik, endişe yarattı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan pilotlar, Trafik Uyarı ve Çarpışma Önleyici Sistem (TCAS) üzerinden trafik ikazı aldıktan sonra durumu hava trafik kontrol birimlerine bildirdi.

HAVADA ARAMA BAŞLATILDI

Bu uyarıların ardından bölgede kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Hava, kara ve denizde yapılan araştırmalar sonucunda, sistemde kaydedilen trafik ikazının kaynağına ilişkin net bir sonuca ulaşılamadı. Pilotlar, bu uyarıların denizde bulunan bir gemi veya bir drone sebebiyle meydana gelmiş olabileceğini öne sürdü. Bunun üzerine kıyı emniyeti ve diğer ilgili ekipler bölgede detaylı aramalar gerçekleştirdi ancak herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi.

TELSİZ KONUŞMALARI KAYIT ALTINA ALINDI

İki gün boyunca radar ekranlarında görülen bu trafik hareketliliğinin kaynağı hala belirlenememişken, o anlar hava trafik kontrolörleriyle yapılan telsiz konuşmalarıyla kayıt altına alındı.

İşte o konuşma:

Pilot: Son yaklaşmada 300 feetlerde bir trafik ikazı aldık, dron olabilir başka bir uçakta olabilir. Bilginize

Kule: Efendim bugün sabahtan beri bütün uçaklar bu ikazı verdi. Yetkililere iletildi, denizden de aramalar yapılıyor. Ancak bir türlü bulunamadı.

Kule: Efendim, 2,5 saattir bununla uğraşıyoruz bizde, sizden önce de birçok trafik bunu ikaz etti, kıyı emniyetine de bildirdik. Muhtemelen deniz üzerinden bir gemiden olduğunu tahmin ediyoruz.

Kule: Bu arada bilginize sizden önceki trafikler, meydana yaklaşma hattında 2,5 mil civarında muhtemelen gemiden geldiğini tahmin ettikleri, bir trafik alarmı aldılar. Durumu gözlemledikten sonra rapor edebilir misiniz acaba.

Pilot: 500 feet altımızda alçalan bir trafik görüyoruz, bizde tanımlanamayan bir trafik olarak görülüyor. Şuan 5 mil önümüzde, 5 milde bir trafik takip ediyoruz. Bir önceki uçuşumuzda da bu ikazı almıştık.

Kaynak: DHA