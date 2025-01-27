200 Şirketten Flaş Karar! Haftada 4 Gün Çalışacaklar

İngiltere'de 200 şirketin haftalık 4 gün çalışma kampanyasına katıldığı bildirildi. Karara göre, şirketler çalışanların mesai saatlerini gelir kaybı yaşanmadan 32 saat olarak düzenleyecek.

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200 Şirketten Flaş Karar! Haftada 4 Gün Çalışacaklar

Birçok ülkede çalışma saatleri haftada 4 gün olacak şekilde düzenlenirken, İngiltere’de 200 şirketten flaş bir adım geldi.

İngiltere merkezli kampanya kuruluşu 4 Day Week Foundation (4 Günlük Hafta Vakfı) tarafından başlatılan kampanyaya, ülke çapından farklı sektörlerden 200 şirket katıldı. 4 Day Week Foundation, bu şirketlerin toplamda 5 binden fazla kişiyi istihdam ettiğini kaydederek, uygulamayı benimseyenler arasında kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile pazarlama ve teknoloji firmalarının öne çıktığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca şirketlerde haftalık çalışmanın gelir kaybı yaşanmadan 32 saat olarak düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA

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