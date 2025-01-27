İBB'den 'Cuma Namazı' İddialarına Yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cuma namazına giden personele belge imzalattığı ve ek mesai yaptırıldı iddialarına yönelik açıklama yayımladı. Açıklamada, iddialar net bir dille yalanlandı.

Açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ibadet özgürlüğünü temel bir hak olarak kabul eder ve tüm çalışanlarının cuma namazı dahil tüm ibadetlerini rahatça gerçekleştirebilmesi için gerekli tüm düzenlemeleri sağlar” ifadelerine yer verildi.

Belediyenin açıklamasında, iddialar uydurma olarak nitelendirilirken, dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin imzasını taşıyan 2016 yılındaki genelge işaret edildi. Açıklamanın ilgili bölümünde şunlar kaydedildi:

'GERÇEKLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOK'

İBB’nin cuma namazına giden personele belge imzalattığı, ek mesai yaptırdığı iddiaları tamamen uydurmadır ve gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. İddialara gerekçe gösterilen uygulama, dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin imzasını taşıyan 2016 yılındaki genelgedir. 4 Ocak 2016 tarihli İstanbul Valiliği yazısında, cuma namazına gitmek isteyen kamu çalışanları için öğle tatilinin 12:00-13:30 arasında düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, haftanın diğer dört gününde bu tatilin 12:00-12:15 olacak şekilde kısaltılmasıyla mesai kaybının önlenmesi istenmiştir.

Öncesinde uygulanan bu karar, 2019 yılından itibaren İBB yönetimi tarafından hiçbir suretle uygulanmamıştır.

'İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ TEMEL HAK'

İbadet özgürlüğünün anayasa ile güvence altına alınan bir hak olduğunu kabul eden İBB, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada çalışanlarının ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirebilmesi için tüm imkanlarını seferber etmeyi sürdürecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Haber Merkezi