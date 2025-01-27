Konya’daki Çöken Binaya İlişkin Flaş Detaylar: Zemin Kattaki Balık Restoranın Büyük Hatası Ortaya Çıktı
Konya'da zemin kattaki balık restoranının çökme nedeniyle 2 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanması sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan binanın zemin katında bulunan balık restoranının ise ruhsatsız olduğu öğrenildi.
Konya’da 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 5 kişinin yaşadığı dairenin zili çalışmadığı iddia edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.
TADİLATTAN SORUMLU KİŞİLER GÖZALTINDA
Binanın zemin katında faaliyet gösteren ruhsatsız balık restoranını işleten Kazım F., restoranın tadilat sürecinden sorumlu mimar Tuncer D., yapım işlerini üstlenen Volkan D., daha önce aynı dükkanı kahvehane olarak işleten Kemal Ö., dükkanların mülk sahipleri Hakkı İ. ve Mehmet P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
RESTORAN RUHSATSIZMIŞ
Çökmenin meydana geldiği apartmanın zemin katındaki balık restoranının 1 yıldır faaliyet gösterdiği ve ruhsatsız olduğu belirlendi. Restoranın, 4 dükkanın birleştirilerek ön cepheye camekanla genişletilen bir alanda hizmet verdiği öğrenildi.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Kaynak: DHA