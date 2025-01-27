İBB Başkanı İmamoğlu'nun İfade Vereceği Gün Belli Oldu

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı’nın gözaltına alınmasına tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’e seslenerek "Başsavcı, senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı söküp atacağız. Söküp atacağız ki evlatlarının kapısına birileri dayanmasın, sabahın köründe kimse evinden almasın" demişti.

Başsavcılık, “Akın Gürlek ve ailesini tehdit” ettiği gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu’nun bu soruşturma kapsamında cuma günü sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne giderek ifade vereceği bilgisi edinildi. İmamoğlu’nun avukatının gün ve saat konusunda soruşturma savcısına bilgi verdiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi