CHP 'İmamoğlu'na Bilirkişi Soruşturması' Gündemiyle Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu saat 13.30 itibarıyla toplandı. Özgür Özel başkanlığındaki toplantının gündeminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma da olacak.

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CHP 'İmamoğlu'na Bilirkişi Soruşturması' Gündemiyle Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, saat 13.30'da parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının gündemi; Kartalkaya Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının ardından yaşanan süreç, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma ile davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma olacak.

CHP 'İmamoğlu'na Bilirkişi Soruşturması' Gündemiyle Toplandı - Resim : 1

İMRALI DA GÜNDEMDE

Toplantıda ayrıca, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borçları, belediyelere yapılan görevlendirmeler, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretler, Suriye ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler, iç politika, ekonomi ve etkinlik takvimi masaya yatırılacak.

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Kaynak: AA

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