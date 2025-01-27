Tarih Verildi, Özgür Özel, Partisinin Yol Haritasını Açıklayacak

Son dönemde yaşanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanması ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın gözaltına alınması gibi gelişmeler, CHP'nin sürece ilişkin tutumunu netleştirmesini gerektirdi. Ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında istinafta bekleyen siyasi yasak kararı da gündemdeki sıcaklığını koruyor.

GRUP TOPLANTISINDA AÇIKLAYACAK

CHP’nin “Yeni bir başlangıç” olarak tanımladığı yol haritası, 20 Ocak Pazartesi günü Beşiktaş’ta yapılan MYK toplantısında şekillendi. Yol haritasının açıklanması, 21 Ocak’ta düzenlenecek grup toplantısında planlanmış olsa da Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciası nedeniyle ertelenmişti.

CHP Lideri Özel, yarın yapılacak grup toplantısında hem bu süreçlere yönelik değerlendirmelerde bulunacak hem de partinin yol haritasının detaylarını ve uygulanacak takvimi açıklayacak. Özel’in konuşmasında, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA