Aydın-Denizli Otoyolu'nda Şev Kayması: Trafik Güvenliği Tehlikede

Aydın-Denizli Otoyolu, 17 Ekim 2024 tarihinde hizmete açıldı. 163 kilometre uzunluğunda olduğu belirtilen otoyolda hizmete açılmasının ardından şev kaymaları meydana geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, otoyolunun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle Aydın-Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şeridin trafiğe kapatıldığı belirtildi. Bu kesimde ulaşımın orta ve sol şeritlerden devam ettiği kaydedildi.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın-Denizli Otoyolu’nda incelemelerde bulundu. Karakoz, birçok bölgede meydana gelen heyelanlara ve devam eden imalat çalışmalarına dikkat çekerek, “Bu yol açıldığından beri sürekli olarak imalat devam ediyor. Yolun kenarında sürekli toprak kaymaları olmuş, daha önce yapılan imalatlar da bozulmuş. Onları tamir ediyorlar, yeni imalatlar yapıyorlar” dedi.

Yol kalitesinin yetersiz olduğunu ifade eden Karakoz şöyle konuştu:

“Yolun kalitesi kötü. Siz de seyahat ettiğinizde göreceksiniz ki sürekli sarsılarak seyahat ediyorsunuz. Sürekli olarak yolun kenarındaki tepelerden yolun içine akan taş var, toprak var, çamur var ve akmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Hem imalat devam ettiği için hem de bir heyelan ya da göçük olduğunda hemen yolu kapatmak için yol kenarlarına dubaları koymuşlar, hazırlıklarını yapmışlar. Çünkü onlar da biliyor ki bu yol bitmemiş. Bu yol tehlikeli bir yol, bu yolda gerekli önlemler alınsın.”