Kan Donduran Olay: Anne, İki Kızını Öldürüp İntihar Etti! Dikkat Çeken Serum Detayı

Şanlıurfa'da süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Serap Yamaca'nın (35) büyük kızı İsmet Ada'yı silahla vurarak öldürdüğü, küçük kızı Nida Yamaca'nın (8) ise kolunda serum takarak öldürmeye teşebbüs ettiği bildirildi. Serap Yamaca, daha sonra intihar etti. Evde kolunda serumla hareketsiz halde bulunan küçük kız ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saat 14.00 sıralarında Alibaba Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın 7'nci katında meydana gelen olayda bir süre önce boşandığı öğrenilen Serap Yamaca, evde bulunan altınlarını emanet olarak komşusuna bıraktıktan sonra geri döndü. Bir süre sonra anne ve 2 kızının bulunduğu daireden silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Serap Yamaca ile büyük kızı İsmet Ada Yamaca’yı yerde kanlar içinde yatarken, küçük kız Nida Yamaca’yı ise kolunda serum takılı hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serap ve İsmet Ada Yamaca’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bir hastanenin bilgi işlem bölümünde çalışan Serap Yamaca ile kızları Nida ve İsmet Ada’nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Nida Yamaca’nın serumuna ilaç katılarak zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa Valiliği, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 38 yaşındaki kadının iki kızını öldürmeye teşebbüs ettiği ve ardından intihar etiği bildirildi.

Açıklamada, "Karaköprü ilçemize bağlı Alibaba Mahallesi'nde 27.01.2025 günü yaşadıkları evde, anne S.K. (38), kızları 14 yaşındaki İ. A. Y. ile 8 yaşındaki N.Y.'i öldürmeye teşebbüste bulunmuş, ardından ateşli silahla intihar etmiştir. Anne S.K. ve kızı İ.A.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, N.Y. 112 acil sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaşanan üzücü olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA