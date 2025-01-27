Kızılelma'ya Motor Testinden Tam Not

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın motor çalıştırma testleri tamamlandı. Test görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medyadan paylaştı.

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Türkiye’nin turbofan motorlu, radarlardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme özelliğine sahip olan insanız savaş uçağı Kızılelma’nın motor çalıştırma testleri sonuca ulaştı.

Kızılelma'ya Motor Testinden Tam Not - Resim : 1

Baykar’ın ürettiği Kızılelma, testlerden başarıyla geçti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Kızılelma’nın test görüntülerini paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Selçuk Bayraktar
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