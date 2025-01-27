Kızılelma'ya Motor Testinden Tam Not
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın motor çalıştırma testleri tamamlandı. Test görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medyadan paylaştı.
Türkiye’nin turbofan motorlu, radarlardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme özelliğine sahip olan insanız savaş uçağı Kızılelma’nın motor çalıştırma testleri sonuca ulaştı.
Baykar’ın ürettiği Kızılelma, testlerden başarıyla geçti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Kızılelma’nın test görüntülerini paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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