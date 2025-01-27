Fenerbahçe'nin Talisca Transferinde Mutlu Son: Sözleşme İmzalamak İçin İstanbul'a Geliyor
Fenerbahçe uzun süredir mesai harcadığı Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a gelerek, Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Öte yandan Instagram profilini güncelleyen Brezilyalı futbolcu, 'kum saati' emojisi koydu.
Kaynak: Sports Digitale
Fenerbahçe uzun süredir mesai harcadığı Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, Talisca'yla 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak yollayacak. Oyuncu hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gelecek.
DİKKAT ÇEKEN 'KUM SAATİ' EMOJİSİ
Öte yandan Instagram profilini güncelleyen Brezilyalı futbolcu, 'kum saati' emojisi koydu.