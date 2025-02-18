Galatasaray'dan TFF'nin Davetine Flaş Yanıt

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) derbi öncesi yaptığı toplantı çağrısına sert bir dille yanıt verdi.

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Galatasaray'dan TFF'nin Davetine Flaş Yanıt

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde iki kulüp yöneticilerini bir araya getirme girişimine sert tepki gösterdi.

TFF’nin Galatasaray ve Fenerbahçe’yi toplantıya davet ettiğini ancak bu davete katılmayacaklarını açıklayan Özbek, federasyonun yaklaşımını samimiyetsiz bulduklarını söyledi.

Özbek, toplantı çağrısının zamanlamasına ve amacına dair ciddi şüpheleri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: ”Şimdi mi belirttiğiniz değerler aklınıza geldi? 8 aydır görevdesiniz. Farkında değil misiniz, Türk futbolunun nereye geldiğinin? Arkadaşlarımla mektubu paylaştım, söylenen ifadelere şüphe ile yaklaştım. Rizespor maçına 1 saat kala TFF, toplantıyı duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu gördüm. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap almadan, maça 1 saat kala cevabımız beklenmeden çağrının yapılma sebebini takdirinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum!"

TFF’nin tarafları uzlaştırmak amacıyla düzenlediğini belirttiği toplantıyı eleştiren Özbek, federasyonun tutarsız davrandığını öne sürdü. Daha önce oynanan derbilerde benzer bir girişimde bulunulmadığını vurgulayan Özbek, şunları söyledi: "Sanki derbi ilk kez oynanıyor. İlk yarıda sanki derbi oynanmamış!" diyen Özbek, "O zaman bu kardeşlik çalışmaları hiç yapılmamış ama ne zaman sıra Galatasaray'ın sahasına gelince Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor!"

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Kaynak: Haber Merkezi

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Galatasaray Dursun Özbek TFF Fenerbahçe Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi
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