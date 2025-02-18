Galatasaray İtalyan Rakiple Karşı Karşıya Geliyor

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçı için bu akşam İtalya'nın Chieri'76 takımıyla karşılaşacak. Torino'daki Ruffini Salonu'nda gerçekleşecek deplasman maçı, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmadaki hakemler, Romanya Voleybol Federasyonu'ndan Andrei Savu ile Arnavutluk Voleybol Federasyonu'ndan Konalsi Gjoka olacak.

FİNALE ÇIKMAK İÇİN SON UMUT

İtalyan ekibiyle kendi sahasında oynadığı ilk maçtan 3-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekibin turu geçebilmesi için rövanşta 3-0 veya 3-1 galip gelerek maçı altın sete taşıması ve ardından oynanacak altın seti de kazanması gerekiyor.

Turu geçen takım, SC Potsdam-Roma Volley eşleşmesinin galibiyle final oynayacak.

Kaynak: AA