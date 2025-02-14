Galatasaray'dan Flaş Suç Duyurusu

Süper Lig ekibi Galatasaray, resmi siteden yaptığı açıklamayla, kulübün adını kullanarak menfaat elde etmeye çalışan şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün telefon ile arama yaparak bağış toplama veya satış yapma faaliyeti bulunmamaktadır” denildi.

Açıklamada, kulübün adını kullanarak yapılan aramalara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi