Galatasaray'dan Flaş Suç Duyurusu

Galatasaray, kulübün adını kullanarak bağış toplayan ve satış yapma faaliyetinde bulunmaya çalışan şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

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Galatasaray'dan Flaş Suç Duyurusu

Süper Lig ekibi Galatasaray, resmi siteden yaptığı açıklamayla, kulübün adını kullanarak menfaat elde etmeye çalışan şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Galatasaray'dan Flaş Suç Duyurusu - Resim : 1

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün telefon ile arama yaparak bağış toplama veya satış yapma faaliyeti bulunmamaktadır” denildi.

Açıklamada, kulübün adını kullanarak yapılan aramalara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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