Süper Lig'de 24. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

TFF, Süper Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Cihan Aydın oldu.

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Süper Lig'de 24. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasında Cihan Aydın düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelelerinde görev yapacak olan hakemler duyuruldu. Buna göre yarın oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasını Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri şöyle oldu:

Bugün
20.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam

15 Şubat Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Başakşehir - Bodrum FK: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Cihan Aydın

16 Şubat Pazar
13.30 Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Eyüpspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Konyaspor - Samsunspor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Şansalan

17 Şubat Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Zorbay Küçük

Kaynak: İHA

Etiketler
Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray
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