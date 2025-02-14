Dzeko'dan Fenerbahçe'ye Kötü Haber

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Edin Dzeko'dan kötü haber geldi. Boşnak futbolcunun elinde kırık tespit edildiği bildirildi.

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Dzeko'dan Fenerbahçe'ye Kötü Haber

UEFA Avrupa Ligi’nin play-off turunda Anderlecht’i 3-0’lık skorla geçen Fenerbahçe yıldız oyuncunun sakatlığı ile sarsıldı.

Dzeko'dan Fenerbahçe'ye Kötü Haber - Resim : 1

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Edin Dzeko’nun eşinde kırık tespit edildiği duyuruldu.

Yıldız oyuncunun elindeki kırığın oynamasına herhangi bir engel teşkil etmediği kaydedilirken, Dzeko’nun önümüzdeki maçkarda özel bir sargıyla sahaya çıkacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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