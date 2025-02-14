Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Maçları Sonrası Ülke Puanları Güncellendi!

Temsilcilerimizin Avrupa'daki müsabakalarının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. Gelecek hafta alınacak bir 400 puan ile Türkiye'nin 9. sıraya yükselme ihtimali ortaya çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Maçları Sonrası Ülke Puanları Güncellendi!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe Anderlecht’i 3-0 mağlup ederken, Galatasaray AZ Alkmaar’a 4-1’lik skorla mağup oldu. Bu karşılaşmaların ardından ülke puanı güncellendi.

Sarı-kırmızılı ekibin Hollanda’da yaşadığı hezimet ülke puanına bir katkı sağlamazken, Fenerbahçe’nin kendi sahasında Belçika ekibini mağlup etmesi ülke puanına 400 puanlık bir katkı koydu.

Çekya temsilcisi Plzen’in puan kaybetmesiyle, Türkiye’nin Çekya’yla arasındaki puan yalnızca 400’e düştü. Türkiye’nin haftaya oynanacak maçların ardından Çekya’yı geçerek 9. sıraya yerleşme ihtimali ortaya çıktı.

9. BASAMAK İÇİN ÇOK AZ KALDI

UEFA sıralaması, son maçların ardından şöyle şekillendi:

10-TÜRKİYE - 42.900

9-ÇEKYA - 43.300

8-BELÇİKA - 54.750

7-PORTEKİZ - 61.366

6-HOLLANDA -65.150

5-FRANSA - 69.379

4-ALMANYA - 83.331

3-İSPANYA - 88.596

2-İTALYA - 93.043

1-İNGİLTERE - 106.624

Kaynak: Haber Merkezi

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