Politik Gerginlik Milli Maça Yansıdı! 9 Saniyede 3 Kavga Çıktı

Aralarındaki politik gerilim tırmanan ABD ve Kanada'nın buz hokeyi takımları arasında da kavga çıktı. Milli maçta ABD Milli Marşı seyirciler tarafından yuhalanırken, maçın ilk 9 saniyesinde 3 kavga çıktı.

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Politik Gerginlik Milli Maça Yansıdı! 9 Saniyede 3 Kavga Çıktı

ABD ve Kanada arasında Donald Trump'ın başkanlığı sonrası yükselen siyasi gerginlik spora da yansıdı. buz hokeyi karşılaşmasına yansıdı. Bu yılın "4 Nations Face-Off" turnuvasında karşı karşıya gelen ABD ve Kanada Buz Hokeyi takımlarının taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Turnuva sırasında seyirciler ABD Milli Marşı'nı yuhalarken, maçın başlamasının ardından ilk 9 saniyede 3 kavga yaşandı.

Politik Gerginlik Milli Maça Yansıdı! 9 Saniyede 3 Kavga Çıktı - Resim : 1

BAŞBAKAN TRUDEAU'DAN DESTEK

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun seyirciler arasında olduğu gözlemlendi. Trudeau, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, ülkesinin takımına destek gösterdi.

Kanada Milli Marşı'ndan alıntı yaparak "Hazırız her zaman seni korumaya" cümlesini paylaşan Trudeau, maçtan görüntüler paylaşarak ülkesi ile gurur duyduğunu belirtti.

Politik Gerginlik Milli Maça Yansıdı! 9 Saniyede 3 Kavga Çıktı - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninden önce Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması, Grönland'ın da ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğini gündeme getirmiş, Panama Kanalı'nı da Çinlilerin işlettiği iddiasıyla ABD'ye verilmesi gerektiğini savunmuştu.

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Kaynak: AA

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