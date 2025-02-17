Galatasaray Osimhen ile Güldü! Sarı Kırmızılılar Derbi Öncesi Hata Yapmadı

Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor'a konuk olan lider Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, puanını 63'e yükselterek namağlup unvanını sürdürdü.

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Galatasaray Osimhen ile Güldü! Sarı Kırmızılılar Derbi Öncesi Hata Yapmadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Lider Galatasaray, Victor Osimhen ile fileleri havalandırdı. Sarı kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçın 47. dakikasında sağ kanattan Frankowski’nin ortasında Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 53. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Abdülkadir Ömür’ün pasında topla çizgiye kadar inen Akintola’nın ceza sahasının içerisine gönderdiği pasında Ali Sowe meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 87. dakikada kanattan kullanılan köşe vuruşunda Lemina kafayla indirdi. Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Galatasaray, Nijeryalı yıldızın kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray, ligdeki 23. maçında 20. galibiyetini elde etti. Üç de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 63'e yükselterek namağlup unvanını sürdürdü.

Çaykur Rizespor ise 12. kez mağlup olarak 27 puanda kaldı.

Galatasaray Osimhen ile Güldü! Sarı Kırmızılılar Derbi Öncesi Hata Yapmadı - Resim : 1

PUAN FARKINI 6'YA ÇIKARDI

Sarı kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin dün Kasımpaşa'yı yenerek maç fazlasıyla 3'e düşürdüğü puan farkını yeniden 6'ya çıkardı. Osimhen'in 2 kafa golüyle 3 puan kazanan sarı-kırmızılı takım, ligin 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Galatasaray Osimhen ile Güldü! Sarı Kırmızılılar Derbi Öncesi Hata Yapmadı - Resim : 2

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Kaynak: AA

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