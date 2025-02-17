TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Derbi Öncesi Özel Davet

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi TFF'den dikkat çeken bir hamle geldi. TFF, iki kulübün başkanlarını Riva'ya davet etti.

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TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Derbi Öncesi Özel Davet

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TFF, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Çarşamba günü Riva'da buluşmaya davet etti.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır.

Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir.

KULÜP BAŞKANLARI RİVA'YA DAVET EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir.

'ÖRNEK BİR MÜSABAKA OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi

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TFF Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Ali Koç Dursun Özbek
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